Zwerfvuilcoach Luc treft zeven zakken restanten wietplantage aan: “Ik kijk er niet meer van op” De Kerkhofstraat kent volgens Luc al jaren een probleem van sluikstorten SHVM

30 maart 2020

16u23 0 Londerzeel Alweer stuit zwerfvuilcoach Luc Larivière uit Wolvertem op een hoop zwerfvuil in de Kerkhofstraat in Londerzeel. Deze keer ging het om maar liefst zeven zakken vol restanten van wietplantjes. “De sluikstorters hebben hier vrij spel.”

Luc Larivière houdt zich al jaar en dag bezig met het controleren van sluikstortingen in de buurt. Zelf is hij zwerfvuilcoach en is hij naar eigen zeggen erg bekommerd om het probleem van sluikstorten dat de gemeenten Meise en Londerzeel kennen. “Om de twee weken moet ik zwerfvuil aangeven”, vertelt hij.

Vrij spel

Tijdens zijn controleacties stuit Luc vaak op apartere vondsten. Zo trof hij in het verleden al een volledige salonset aan. Deze keer ging het om zeven volle zakken afval van wietplanten aan. Voor de derde keer werden de zakken in de Kerkhofstraat gedropt. En dat is niet toevallig volgens Luc. “Deze straat is namelijk een klein wegje dat vaak gebruikt wordt als sluipweg om de lichten op de A12 te ontwijken. Op deze plek staan geen huizen meer, want die werden afgebroken voor de verkeerswisselaar die er zal komen. En ook bij kranengigant Sarens, waar de Kerkhofstraat naartoe loopt, is ‘s avonds niemand meer aanwezig. Daardoor hebben de sluikstorters hier vrij spel.”

Toch kent het aantal sluikstorten in de buurt een daling. Maar het probleem kent voorlopig geen einde. “Jaarlijks geef ik rond de dertig sluikstortingen aan. Op nieuwjaarsdag trof ik eveneens zo’n vijfentwintig zakken restanten van een wietplantage aan. De zakken waren dichtgeplakt en de geur verspreidde zich meteen. Dan weet je al hoe laat het is. Ik kijk er niet meer van op.”

Installatie

Drie jaar geleden moest Luc zich toch even in de ogen wrijven toen hij een volledige installatie van een cannabisplantage aantrof. “Buizen, lampen, zakken afval van wietplanten: alles hadden ze er gedropt. Volgens mij ging het toen om een bende die op hete kolen liep en snel van de installatie af wilde.”