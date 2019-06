Zonder drukte genieten in zomerbar Logisclub Redactie

28 juni 2019

Waarom hier naartoe?

Kleinschalige zomerbar te midden van het groene domein ‘De Burcht. “Opzet is om de drukte te ontlopen en toch in een gezellige sfeer te genieten van de zomerse avonden”, klinkt het bij de organiserende Logisclub, de oud-scouts vereniging van Londerzeel.

Prijzig?

“De prijzen zijn zeer democratisch. Een frisse pils is al van jou voor 1,8 euro en een lekker glas wijn komt op 3 euro. “Elke editie geven we ook nog een variabel aanbod speciale bieren vanaf 3 euro. Dit zijn prijzen die net onder de caféprijzen liggen in Londerzeel. Nog belangrijk om mee te geven is dat we gratis kraantjeswater – al dan niet op smaak gebracht met munt of citroen – aanbieden. Omkomen van de dorst hoeft dus niemand te doen. Uiteraard vragen we ook geen inkomprijs.”

Iets te eten:

Bij de laatste twee after-workedities wel.

Kinderanimatie?

Kinderen kunnen zich uitleven in de speeltuin.

Adres:

Domein De Burcht, Markt 5, Londerzeel

Open op:

“We hebben nog drie edities te gaan. Op zaterdag 6 juli vanaf 19 uur, en vrijdag 26 en vrijdag 30 augustus telkens vanaf 17 uur waarvan de laatste twee after-work edities zijn.