Zondag voor de tiende keer ‘Dag van de trage wegen’ in Londerzeel MKV

17 oktober 2019

12u11 0 Londerzeel Voor deze 10de editie heeft de werkgroep ‘Trage Wegen’ een wandeling van ongeveer 9 km langs landelijke wegen uitgestippeld in Steenhuffel en omgeving.

Op zondag 20 oktober ‘Dag van de trage wegen’ wordt voor de tiende keer een wandeling georganiseerd. Afspraak om 13u aan Bistro Leireken, Brouwerijstraat 29 te Londerzeel. De aankomst is op hetzelfde punt rond 15u. Onderweg wordt een appel en een drankje voorzien. De wandeling is gratis maar inschrijven is wel noodzakelijk. Stuur hiervoor een mailtje naar cultuur@londerzeel.be. Denk eraan om stevig schoeisel aan te doen.

Onder trage wegen verstaan we vooral kerk- en veldwegen. Deze zijn vaak landelijke praaltjes die veilige en alternatieve verbindingswegen vormen tussen dorpskernen.