Zesdejaars leren feesten zonder alcohol of drugs DBS

07 juni 2019

17u00 0 Londerzeel Leerlingen uit het zesde leerjaar van de verschillende scholen in Meise, Londerzeel en Kapelle-op-den-Bos gingen deze namiddag uit de bol op een kinderfuif in zaal [’t Centrum.

Dat was meteen het sluitstuk van het M.E.G.A.-project. “Dat is een preventieprogramma om alcohol- en andere drugsproblemen te voorkomen”, zegt commissaris Freddy Van Heymbeeck van de politiezone KLM. “Het doel bestaat uit het ontwikkelen van sociale en persoonlijke vaardigheden bij leerlingen van het zesde leerjaar om in moeilijke situaties ‘neen’ te kunnen zeggen. Dat gebeurt door middel van tien sessies waarbij leerkrachten, politiediensten en jeugddiensten samenwerken om dit project te verwezenlijken.”

Op de afsluitende fuif wilde men de kinderen laten ervaren dat plezier maken en uit de bol gaan ook kan zonder genotsmiddelen.