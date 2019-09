Zangkoor Valeiriaan viert dertigste verjaardag met ‘café chantant’



DBS

06 september 2019

09u33 0 Londerzeel Zangkoor Valeiriaan viert zijn dertigste verjaardag met een ‘café chantant’. De eerste repetitie vond namelijk plaats op 14 oktober 1989. Een goede reden om te vieren dus.

En dat doet Valeiriaan graag met zoveel mogelijk enthousiast meezingende mensen op zaterdag 28 september om 20 uur (deuren 19.30 uur) in zaal 4Ever (Sint-Niklaasstraat 36, Steenhuffel). Dirigente Tine Van Beylen en pianist Franky De Cock zijn ook weer van de partij.

Kaarten kosten 8 euro in voorverkoop (via cafechantant@valeiriaan.be) en 10 euro aan de kassa (inclusief liedboekje).

Zangkoor Valeiriaan repeteert iedere maandagavond in ’t Leireken (Brouwerijstraat 29, Steenhuffel). Wie graag wil meezingen kan gerust eens binnenspringen of contact opnemen met bestuur via bestuur@valeiriaan.be. Meer info: www.valeiriaan.be.