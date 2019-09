Gesponsorde inhoud Woonproject BergeCauter: wonen tussen stad en natuur Commerciële redactie

27 september 2019

09u00 0 Aangeboden door Bostoen Er is geen betere plek om te wonen dan in de stadsrand, vindt de modale Belg: werk en stad zijn vlakbij, terwijl je toch thuiskomt in het groen. Met het nieuwbouwproject BergeCauter trekt projectontwikkelaar Bostoen volop de kaart van kwaliteitsvol wonen op een boogscheut van Brussel.

Vraag aan de modale huizenjager waar hij of zij het liefst wil wonen, en je hoort ongetwijfeld vaak ‘dichtbij de stad maar toch in het groen’. Het beste van twee werelden, want je hebt én natuur en rust in je achtertuin én het bruisende stadsleven – en eventueel je werkplek – op een boogscheut. Dat zowel jonge gezinnen als ouderen tegenwoordig voor de Brusselse rand kiezen, mag volgens projectontwikkelaar Bostoen niet verwonderen. De combinatie van een prima mobiliteit richting hoofdstad en de nabijheid van natuur trekt aan, en terecht. Er is immers niets zo aangenaam als thuiskomen in je eigen rustige stek met zicht op groen.

Plaats voor kinderen

Met het woonproject BergeCauter aan de Bergestraat in Asse speelt Bostoen verder in op de constante vraag naar duurzame, kwaliteitsvolle woningen in de regio. Hier staan acht eengezinswoningen van 208 à 270 m² – in een mix van gesloten en halfopen bebouwingen – klaar om nieuwe eigenaars te verwelkomen. Elke woning is functioneel en optimaal ingedeeld, met een inpandige garage, een leefruimte met open keuken, en een bureauhoek op het gelijkvloers. De verdieping herbergt drie of vier slaapkamers: genoeg eigen vierkante meters voor de kinderen dus. Neem je graag een kijkje? Maak dan een afspraak om de kijkwoning te bezoeken.

Omdat Bostoen met een sleutel-op-de-deurformule werkt, kan je met de aangename ruimten qua inrichting en decoratie alle kanten uit. Extra troeven: je eigen private, zuidelijk georiënteerde tuin van minimaal 13 meter aan de achterzijde én een voortuinstrook met oprit naar de inpandige garage. Om de nieuwe site visueel nog fraaier te maken, kregen de woningen een gevarieerde gevelbekleding. Sommige hebben een bakstenen gevel, andere een meer rustieke gevel van duurzaam cederhout.

Fijn thuiskomen

Door ook te spelen met de volumes en met verschillende kroonlijst- en nokhoogtes creëerde architectenatelier 3XA een aantrekkelijk straatbeeld waarin het fijn thuiskomen is. In een erg rustige, autoluwe omgeving bovendien, terwijl de E40, het station en de Brusselse ring toch vlakbij liggen. Ook het centrum van Asse is niet ver. Ideaal dus om ‘s avonds nog een terrasje te doen of te gaan eten in een leuk restaurantje. Liever de vrije natuur in? Asse maakt deel uit van de Brabantse Kouters, een verrassend groene streek met een wandelnetwerk van liefst 780 kilometer en tal van recreatieve fietsroutes.