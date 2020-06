Woningbrand in Londerzeel Margo Koekoekx

28 juni 2020

21u42

De brandweer gaat ter plaatse voor een woningbrand in Hoogveld in Londerzeel. Een bewoonster raakte zelf naar buiten en was bevangen door de rook. De woning zou ook vol rook hangen. Er is geen sprake van uitslaande brand.