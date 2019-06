Gesponsorde inhoud WONEN. De zuidrand van Antwerpen: een oase van groen, rust en kalmte Aangeboden door Bostoen Vastgoed Van de commerciële redactie

06 december 2019

Hou je van de grootstad, maar wil je tijdens de weekends in alle rust en kalmte kunnen genieten van het groen in je tuin? Denk er dan gerust eens over na om in de Antwerpse zuidrand te gaan wonen, pal tussen Antwerpen en Brussel. Wonen tussen de Rupelstreek en de Voorkempen spreekt steeds meer mensen aan en de vraag naar kwalitatieve woningen in de streek is tegenwoordig groter dan het aanbod. De ogen van heel wat bouwondernemers en vastgoedmakelaars zijn dan ook op de streek gericht. Wij vonden een aantal interessante woonprojecten in de opkomende regio.

Wat maakt die Antwerpse zuidrand zo populair? Volgens residentiële projectontwikkelaar Bostoen heeft dit veel te maken met de uitmuntende ligging. De zuidrand is door de vele uitvalswegen goed bereikbaar. Bovendien moet je niet over de Antwerpse Ring als je naar Brussel wil. Daarom laten heel wat Antwerpenaars en Kempenaars die in Brussel werken hun oog vallen op de zuidrand. Daarnaast heeft ook de rust en de kalmte van de natuur een enorme aantrekkingskracht. Het gebied ten zuiden van de stad wordt getypeerd door beekvalleien, kasteeldomeinen en natuurschoon. Om op de stijgende vraag naar woningen in deze contreien in te gaan, werden een aantal nieuwe woonprojecten ontwikkeld.

1. De Tisselaar in Willebroek

Dit woonproject in Willebroek ligt in een groene, doodlopende straat waar verstedelijking en natuur in elkaar overvloeien. Je kunt hier kiezen tussen ruime halfopen en gesloten, energievriendelijke eengezinswoningen met telkens drie slaapkamers, volledig instapklaar. Elke woning heeft ook een mooi en ruim terras.

Meer info over dit project? www.bostoen.be/huis-te-koop/willebroek/de-tisselaar

2. Woonproject De Parel in Niel

De Parel is een goed gelegen woonproject in Niel in de provincie Antwerpen. Niel was oorspronkelijk een ‘vakantieoord’ voor de rijke stedelingen die hier vertoefden tijdens de zomerperiode. Toen men later klei in de bodem ontdekte, werd Niel een steenbakkersgemeente. Vandaag is het vooral gekend als een culturele en groene gemeente. Je woont op fietsafstand van het zwembad, scholen en een station. In deze verkaveling kan je kiezen uit verschillende praktisch ingedeelde woningen met een hoog leefcomfort en een lage energiefactuur als belangrijkste voordelen.

Meer info over dit project? www.bostoen.be/huis-te-koop/niel/deparel

3. De Klinge in Sint-Gillis-Waas

Groen, rust en gezelligheid. Op 20 minuten rijden van het stadscentrum van upcoming city Sint-Niklaas. In deze verkaveling kan je kiezen uit energievriendelijke, moderne woningen waar je comfortabel kan leven. Elke woning hier heeft gunstig georiënteerde, grote raampartijen. Zo kan je genieten van een aangename lichtinval. De woningen zijn perfect voor jonge gezinnen, met een tuin, garage en drie slaapkamers. Je kan kan hier kiezen uit traditionele en houtskeletwoningen.

Meer info over dit project? www.bostoen.be/huis-te-koop/sint-gillis-waas/de-klinge

4. Project Achterdries in Londerzeel

Tussen de Antwerpse zuidrand en de groene gordel rond Brussel ligt het landelijke Londerzeel. In de nabijheid van een aantal belangrijke wegen en tussen grootsteden Antwerpen en Brussel is de ligging van deze gemeente enorm in trek. Het project Achterdries bestaat uit vijf mooie, comfortabele woningen met een westelijk georiënteerde tuin. De woningen bevinden zich nabij het centrum en ook de Londerzeelse scholen zijn in de buurt.

Meer info over dit project? www.bostoen.be/huis-te-koop/londerzeel/achterdries.

