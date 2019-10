Wegenwerken in Londerzeel Margo Koekoekx

04 oktober 2019

Zowel ter hoogte van de Drietorenstraat als aan Lakeman zijn reeds werken bezig. Vanaf maandag 7 oktober komen daar ook de werken aan het kruispunt Ursene en Sneppelaar bij. Het kruispunt wordt volledig afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. De omleiding die je kan volgen loopt via Blauwenhoek - Klein Holland - Stationsstraat - Kruisveld. Voor fietsers is er een omleiding voorzien langs Heetgatstraetje, dat is de Buurtweg 11 die Ursene en Blauwenhoek verbindt. Vanaf 14 oktober beginnen daar de werken aan de onderlaag voor het nieuwe asfalt.

Hoe lang de werken precies zullen duren is sterk afhankelijk van de weersomstandigheden.