Wegdek Maldersesteenweg krijgt nieuwe laag asfalt

03 september 2019

09u17 0 Londerzeel Elia, de beheerder van het Belgische hoogspanningsnet, legt deze week (tot donderdag 5 september) een nieuwe toplaag in asfalt aan in de Maldersesteenweg in Londerzeel.

De werken vinden plaats ter hoogte van het kruispunt Zwaantje-Sneppelaar, ter hoogte van het kruispunt Waterwinningsstraat-Bessembaan, tussen de Kleine Molenbeek en het kruispunt Patattenstraat-Bloemstraat. Op deze locaties wordt het wegdek in beide richtingen vernieuwd.

De timing is in samenspraak met de gemeente gewijzigd gelet op de uitdrukkelijke vragen van de bewoners. Vandaag voert Elia kleine freeswerken uit rond de deksels van de riolering en wordt het wegdek proper gemaakt. Doorgaand verkeer blijft mogelijk tijdens deze werken.

Op woensdag 4 september plaatst Elia het wapeningsnet en de hechtingslaag voor de toplaag in asfalt. Tijdens deze werken wordt de Maldersesteenweg afgesloten voor doorgaand verkeer. Alle bedrijven en woningen blijven bereikbaar.

Op donderdag 5 september wordt het wegdek in beide richtingen van een toplaag in asfalt voorzien. Tijdens deze werken is er géén verkeer mogelijk. Bedrijven en woningen zijn tijdelijk niet bereikbaar met de auto. Fietsers krijgen wel doorgang.

In de ochtend van vrijdag 6 september 2019 wordt de Maldersesteenweg opnieuw opengesteld voor verkeer.