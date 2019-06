Wachtlijsten in Londerzeelse secundaire scholen opgelost DBS

24 juni 2019

16u35 2 Londerzeel Goed nieuws voor de gezinnen waar zoon of dochter zich bij de digitale aanmelding niet kon registreren voor de school van hun keuze. De verschillende scholen hebben bij de effectieve inschrijvingen de dubbele en zelfs driedubbele aanmeldingen uitgezuiverd en waar mogelijk bijkomende maatregelen getroffen. Zo konden de wachtlijsten van de Londerzeelse scholen GTIL en Virgo Sapiens volledig worden weggewerkt.

“Het is goed dat Londerzelenaars die dit wensen ook daadwerkelijk naar een school om de hoek kunnen gaan”, zegt Onderwijsschepen Greet Segers (CD&V). Zij kijkt echter al vooruit opdat dezelfde problemen en frustraties zich niet opnieuw zouden voordoen bij de inschrijvingen voor september 2020. Ze trok dan ook voor overleg naar het kabinet van Vlaams minister van Onderwijs, nog steeds Hilde Crevits tot de start van de nieuwe Vlaamse Regering.

Een eerste verfijning van het aanmeldingssysteem is alvast dat alle deelnemende scholen voor schooljaar 2020-2021 dezelfde periode zullen hanteren voor aanmelden en inschrijven. Bovendien wil de minister het draagvlak verhogen door het aanmeldingssysteem dan toe te passen voor alle scholen in Vlaanderen waar een maximale capaciteit dient bepaald te worden.

Greet Segers ziet in deze stappen zeker al een deel van de oplossing. “Ons gemeentebestuur is zeker niet tegen een centraal aanmeldingssysteem, maar we blijven ervoor ijveren dat het criterium ‘nabijheid’ ook zou opgenomen worden bij het toekennen van inschrijvingstickets. Dit werd nu niet gedaan, zogezegd om geen discriminatie te veroorzaken voor leerlingen uit een gemeente zonder secundaire school. Maar de commotie van de afgelopen weken maakt duidelijk dat er toch iets wringt aan die redenering.”