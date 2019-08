Vriendenkring brandweer verkoopt kalenders voor goede doel DBS

26 augustus 2019

10u12 0 Londerzeel De VZW Vriendenkring Brandweer Post Londerzeel gaat vanaf september weer van start met hun jaarlijkse kalenderverkoop.

De kalenders worden van deur tot deur verkocht aan de prijs van 5 euro, waarvan 1 euro per verkochte kalender gaat naar een goed doel. Dit jaar werd gekozen voor het Centrum voor Ambulante Revalidatie, of kortweg CAR, in Buggenhout. “Met de verkoop hopen wij een mooi bedrag van 5.000 euro te kunnen schenken aan het CAR”, aldus de Vriendenkring.