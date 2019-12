Voornamelijk positieve reacties tijdens proefproject met parkeerverbod in Linde MKV

09 december 2019

18u03 0 Londerzeel In de Linde in Londerzeel loopt sinds vorige week maandag een proefproject. Bewoners van de Linde tussen de Polderstraat en de Watermolenstraat mogen hun voertuig deze periode niet op de straat parkeren tussen 7u en 20u. Tot dusver verloopt dat erg positief volgens betrokken schepen Dimitri Robbyns (LWD).

Sinds 2 december loopt een proefproject om de verkeersdoorgang in de Linde te verbeteren. Daarvoor moeten de bewoners hun auto parkeren op de tijdelijke parking in de Watermolenstraat en op de bestaande parkeerstroken in de Polderstraat.

Onderzoek

Momenteel moesten de wijkagenten nog geen enkele pv opstellen voor fout geparkeerde wagens en worden ook snelheidsmetingen gedaan laat Robbyns weten. “We merken dat het verkeer vlotter doorgaat maar onderzoeken nu de snelheid. We willen dan ook geen racebaan maken van de Linde. Daarnaast bekijken we of hierdoor het verkeer niet in andere starten op stropt.”

“Het Proefproject loopt tot 20 december. Daarna gaat de vroegere situatie opnieuw in voege en gaan we evalueren hoe de proefperiode verliep. Naast enkele negatieve reacties kregen we vooral positieve mails binnen opdat de situatie op deze manier beter is. We moeten de evaluatie echter afwachten alvorens conclusies te trekken”, besluit Robbyns.