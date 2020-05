Volgende week dinsdag opnieuw markt in Londerzeel Margo Koekoekx

19 mei 2020

09u52 0 Londerzeel Sinds deze week mogen de markten weer doorgaan onder voorwaarden. Vandaag is dat in Londerzeel nog niet het geval maar volgende week dinsdag 26 mei kan je je wekelijkse boodschappen opnieuw op de markt doen.

Normaal was de wekelijkse markt afgelast tot en met 2 juni. Door de versoepelingen van de coronamaatregelen gaat die nu toch een weekje eerder van start. “Om nu dinsdag al opnieuw te starten was voor ons te kort dag. We willen ons goed voorbereiden om alles veilig te laten verlopen”, zegt eerste schepen Veerle Pas (LWD). “We bekijken of we misschien een extra straat kunnen gebruiken voor de markt opdat er meer afstand is tussen de kramen en dergelijke. Tegen volgende week moet dat allemaal in orde zijn en kan de markt weer doorgaan.”