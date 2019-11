Vogelopvangcentrum redden? Sponsor voor 50 euro een vierkante meter van hun domein Margo Koekoekx

14 november 2019

16u37 0 Londerzeel Het VOC Malderen is op zoek naar centjes. Momenteel proberen ze zo’n 125.000 euro bij elkaar te krijgen. Krijgen ze dit bedrag niet bij elkaar dan bestaat de kans dat ze ermee op zullen moeten houden volgens Marc Van De Voorde (63) en zijn kompanen.

Het VOC Malderen stond oorspronkelijk voor Vogel OpvangCentrum maar is ondertussen Opvangcentrum voor vogels en wilde dieren Malderen.

Momenteel mag de vzw grond huren voor een symbolische frank van hun geliefde buur. De man had gezegd om op zijn tachtigste de betreffende eigendom van 2.000 vierkante meter te verkopen. Zo gezegd zo gedaan. De vzw spaarde al jaren om dit bedrag bij elkaar te krijgen. Moet trouwens gezegd worden dat de vzw volledig akkoord is met de vraagprijs van de huidige eigenaar. Toch komen zij momenteel nog 125.000 euro te kort.

50 euro

Om dit tekort aan te vullen hebben ze een ludieke maar broodnodige actie op poten gezet. “Mensen kunnen een vierkante meter sponsoren van het domein dat we willen aankopen. Elke vierkante meter kost €50 gezien je vanaf dat bedrag een fiscaal attest kan verkrijgen. Als iedereen in onze omgeving ons wil steunen moet dat wel lukken, denken we”, vertelt Marc. “We roepen iedereen op om een vierkante meter te sponsoren!”

75.000ste dier opgevangen

Alleen al dit jaar werden tot nu toe 7041 dieren opgevangen. “De meeste blijven hier maximum zes maanden. Sommige dieren kunnen niet anders dan langer blijven. De ooievaar of de zwaluwen hun groepen zijn al naar het zuiden vertrokken, hen moeten we dus bijhouden tot volgende lente”, klinkt het gepassioneerd. Afgelopen zomer konden ze het 75.000ste dier opvangen.

De vzw overleeft vooral door giften, lidmaatschapsgeld, het inzamelen van oud ijzer - oude gsm’s - printcartridges en het organiseren van evenementen. Ondanks al deze acties en het jarenlange sparen zijn ze dus op zoek naar 125.000 euro. De verkoop zo over ten laatste een jaar rond moeten zijn.

Subsidies

Momenteel is 27% gesubsidieerd door de overheid. “Dat gaat vooral op aan loon voor zij die hier vast in dienst zijn en daarmee komen we eigenlijk nog niet toe”, zegt penningmeester Franky Van Aken (50). Voor 2014 subsidieerde de overheid 60% van de loon- en werkingskosten, nu nog 27%. “En dat terwijl we in 2014 misschien 3.500 dieren binnenkregen terwijl dat er nu in november al 7.041 zijn. Iedereen heeft het altijd over het milieu maar de dieren die hulp nodig hebben en bij ons een tweede kans krijgen, die worden vergeten.”

Verhuizen kan niet

Als de vzw de beoogde grond waar ze nu al gebruik van maken niet kan kopen is er maar één optie. “Dan zijn wij helaas genoodzaakt om te stoppen”, zegt Marc. “Om elders naartoe te trekken moeten we opnieuw alle vergunningen aanvragen én al ons materiaal verhuizen, dat komt nooit op tijd rond en is eigenlijk onbegonnen werk. Er zijn niet veel mogelijke plaatsen waar je dit kan doen, laat staan de nodige vergunningen -op tijd- krijgt. Dat moet uitgehangen worden, de buurt kan nog protest indien,... Dan stopt het hier.”

Marc heeft als sinds zijn 14de een voorliefde voor vogels en ging geregeld mee op pad met ringwerk (om wilde vogels te ringen). 33 jaar geleden verzorgde hij voor het eerst een vogel in het gebouw achter in zijn tuin en sindsdien groeide het uit tot de vzw die het nu is. De dieren komen zowel uit Vlaams-Brabant, Oost-Vlaanderen als Antwerpen, gezien Oost-Vlaanderen letterlijk aan de andere kant van de straat begint en ze op één kilometer van de Antwerpse grens zitten.

Hoe kan je helpen?

Wil je één of meerdere vierkante meters sponsoren? Schrijf dan €50 /m2 over met vermelding: ‘SOS VOC Malderen’

En/of word lid en stort €10 met vermelding ‘lidmaatschap’

Koop je online? Doe dat dan via Trooper en steun de vzw.

Voor nog steuntips, adopties en evenementen kan je terecht op de website www.vogelopvangcentrum-malderen.be. Het eerstvolgende evenement is hun winterhappening op 22 december 2019.

Storten doe je op rekeningnummer: BE31 7510 0320 2555