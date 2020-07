Vogelopvangcentrum doet oproep nadat jonge ooievaar overleed: “Dier in nood? Breng het meteen naar hier” Margo Koekoekx

20 juli 2020

17u40 0 Londerzeel Jonge vogels die stikken in wormen, diertjes die er erger aan toe zijn door het geven van verkeerde voeding,... bij het vogelopvangcentrum in Malderen zien ze het allemaal. Ze roepen na de dood van een jonge ooievaar uit Kapelle-op-den-Bos nogmaals op om zieke en gewonde dieren naar hen te brengen.

Fik Van den Broeck (13) zag enkele dagen geleden een jonge ooievaar overlijden. Het dier overleefde zijn val uit het nest niet. Ze namen na de val contact op met het vogelopvangcentrum in Malderen maar daar kwam het dier nooit aan. “Ik zeg niet dat we de vogel hadden kunnen redden, maar we zien dikwijls dat mensen zelf dieren willen helpen. Helaas vaak zonder succes”, aldus John Acke van VOC Malderen.

“Op het moment dat men de jonge ooievaar vond, werd er telefonisch contact opgenomen met het VOC Malderen en werd door de vinders gesteld dat ze het dier zouden overbrengen naar het opvangcentrum, iets wat uiteindelijk niet gebeurde. Waarom de melder plotseling van idee veranderde, weten we niet”, zegt John.

Het vogelopvangcentrum doet een oproep om dieren in nood binnen te brengen. Wie zelf niet voor vervoer kan zorgen, kan een beroep doen op de dierenambulance. Daarvoor geef je je als vrijwilliger op en breng je wanneer nodig een gewond dier uit de buurt naar het VOC.