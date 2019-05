Voetbalclub SK Londerzeel viert 90-jarig bestaan DBS

24 mei 2019

18u22 0 Londerzeel Voetbal SK Londerzeel viert dit weekend feest. De club bestaat 90 jaar en dat wordt op zaterdag 25 mei uitgebreid gevierd. Iedereen wordt ook betrokken bij ‘KLSK 90’: van medewerkers tot supporters. Op het programma staan een receptie aangeboden door de club en een heerlijk feestmenu gevolgd door een leuke dansavond met DJ.

Op 29 maart 1929 werd er in Londerzeel een voetbalclub opgericht onder de naam ‘SK Londerzeel’. Er werd gekozen voor rood en blauw als clubkleuren. In 1932 sloot de club zich aan bij de Vlaamse Voetbalbond en speelde op dat moment een terrein in de Pluimennest van de familie Eeckelaers. Drie jaar later verhuisde de club naar ‘Den Atlas’ in de Brusselsestraat.

In 1942 volgde de aansluiting bij de Koninklijke Belgische Voetbalbond onder het stamnummer 3630. Bij het uitbreken van WOII diende uitgeweken te worden naar een ander speelveld, omdat de bezetter het voetbalveld had ingepalmd. Een terrein in de Stationsstraat werd de nieuwe thuishaven.

Een eerste hoogtepunt in de geschiedenis was er in 1955 toen de club kampioen speelde en zich vanaf dan de titel van ‘Koninklijke Londerzeelse Sportkring’ kon aanmeten. In die periode (1952 -1955) gingen de wedstrijden door op ‘de Wipwei’ ter hoogte van de huidige Chirolokalen en in een later stadium, vanaf 1955, opnieuw op ‘den Atlas’.

In 1975 verhuisde KLSK naar de terreinen van de Londerzeelse Brusselsestraat, waar de club tot op heden nog altijd gevestigd is. In 1980 promoveerde SK voor de eerste keer in zijn geschiedenis naar vierde klasse en een jaar later stond de memorabele wedstrijd tegen de vrienden van Delta Londerzeel op het programma. Een wedstrijd die bijgewoond werd door maar liefst 2.200 toeschouwers, ondenkbaar in deze tijd.

Daarna volgde een ‘jojo-beweging’ tussen vierde klasse en eerste provinciale. In 2005 was er echter de promotie, onder leiding van coach Marc Dillen, naar 3de klasse met een fantastische ploeg rond spits Steven Hilaerts, de huidige coach van het A-team. Na twee seizoenen zakte SK echter opnieuw omdat de club structureel niet klaar was voor de stap naar derde klasse.

Sinds een tiental jaar is de club aan een enorme groei bezig met een professionele structuur binnen alle geledingen van de club. Zo kwam er in 2008 een forse uitbreiding van het stadion met een nieuwe kantine, nieuwe kleedkamers, een secretariaat, industriële keuken en een Business Lounge – ‘de VIP’-, gevolgd door de aanleg van een kunstgrasveld waardoor de club momenteel beschikt over vijf voetbalvelden. Hierdoor hebben alle ploegen momenteel een perfect onderkomen.

In 2015 werden de bomen langsheen de Brusselsestraat gerooid om plaats te maken voor een nieuwe afsluiting en de aanleg van niet-overdekte staanplaatsen. Het jaar daarop werd een gloednieuwe parking aangelegd en op 29 april 2016 werd het ‘Stadion Dirk Putteman’ ingehuldigd, zoals de thuishaven van SK Londerzeel nog altijd heet.

De jongste jaren kende de club vooral menselijk leed met het wegvallen van een aantal belangrijke peilers in de club zoals Marc Moyson, Eddy Gerits, Dirk Putteman, Paul Eeckelaers en Ulrik Pas. “De club zal hen echter eeuwig erkentelijk blijven voor al wat ze voor ‘den SK’ hebben gedaan”, zo laat het bestuur weten.

Toch kijkt de club vooruit en wil ze ook blijven groeien zowel sportief als commercieel. “De jeugdwerking blijft toonaangevend in de regio, de nieuwe eerste ploeg staat in de steigers, een damesploeg doet haar intrede in de grote SK familie én vanaf komend seizoen kunnen al onze ploegen aantreden op een nagelnieuw kunstgrasveld op het A-terrein mét ledverlichting. Bovendien vinden de commerciële partners meer en meer de weg naar het Stadion Dirk Putteman.”

SK Londerzeel leeft en heeft dus heel wat te vieren. Op naar de 100 dus.