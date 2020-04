VOC vestigt aandacht op noden van egels, vogels en reeën Margo Koekoekx

16 april 2020

14u00 0 Londerzeel De lente brak aan en dus wijst het vogelopvangcentrum (VOC) uit Malderen op een aantal belangrijke zaken.

Help vogels en egels

Gezien de droogte is er minder voedsel voor de egels. Wormen kruipen dieper in de grond en slakken houden zich gedeisd. Wil je de dieren helpen? Zet dan wat water en een schaaltje droge kattenbrokken klaar. Ook vogels kan je plezieren met een schaal water. Zo kunnen ze drinken en een verfrissend bad nemen.

Reekalfjes vanaf half mei

“Mocht je tijdens een wandeling een jonge ree zien liggen, blijf er dan zeker af. Eens je de jonge ree hebt aangeraakt, zal het verstoten worden door de moeder en uiteindelijk een wrede hongerdood sterven”, zegt het VOC. Mensen zijn snel bezorgd als het over jonge reetjes gaat. Meestal is dat onnodig. De kalfjes maken zich zo klein mogelijk en zijn geurloos om niet op te vallen bij prooidieren. Net zoals bij jonge haasjes worden jonge reeën maar enkele keren per dag gevoederd door de moeder. Verder blijft deze laatste uit de buurt van haar jong.

Honden aan leiband

“Wanneer een jong paniekerig in het rond springt mogen mensen ons zeker contacteren. Het dier heeft dan waarschijnlijk honger en roept om zijn moeder die om de één of andere reden is verdwenen. Probeer het dier echter niet zelf te vangen”, waarschuwt Marc Van De Voorde. Ze geven ook nog een tip voor de hondenbezitters: “Dit is dé periode van het jaar om uw hond aan de leiband te houden zodat hij niet per ongeluk een ree verstoort of verjaagt.”