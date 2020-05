VOC vangt elke dag 60 tot 70 nieuwe dieren op: “Wij zoeken nog steeds helpende handen” Margo Koekoekx

14 mei 2020

12u24 2 Londerzeel De toestroom aan jonge dieren bij het vogelopvangcentrum in Malderen is enorm. Elke dag nemen ze 60 tot 70 nieuwe dieren onder hun vleugels. Vrijwilligers zijn nog steeds welkom om ze mee op te kweken.

Al dertig nieuwe vrijwilligers sinds oproep Franky Van Aken

Ze hebben sinds hun oproep al 30 nieuwe vrijwilligers maar er zijn er nog steeds meer welkom. “Een shift duurt 1,5 tot 2 uur en het is geen verplichting om meerdere dagen per week te komen. Mensen doen wat ze kunnen en willen”, roept Franky Van Aken op. “We hebben veel helpende handen nodig om al die bekjes te kunnen voederen. Jonge dieren krijgen om de twee uur eten, dus dat vraagt veel werk.”

De ooievaars doen zich tegoed aan wormen, padden, salamanders en ander klein lekkers wanneer de velden omgeploegd worden Franky Van Aken

Vorig jaar was het al drukker dan andere jaren. Dat is volgens Franky te danken aan het feit dat er geen echte winters zijn geweest. “En dit jaar is dat net hetzelfde. Daarbij komt nog eens dat mensen nu sneller dieren in nood opmerken doordat ze hun tuin aan het herinrichten zijn. Mensen hebben er gewoonweg meer oog voor nu met de coronacrisis”, vertelt hij.

Ooievaars

Het broedseizoen startte een maand vroeger dan andere jaren. Door het klimaat kwamen de eerste jonge merels in januari al binnen en keerden de ooievaars een maand eerder terug van hun trek uit het Zuiden. Dat levert veel leuke foto’s op sociale media op. “De ooievaars doen zich tegoed aan wormen, padden, salamanders en ander klein lekkers wanneer de velden omgeploegd worden. Planckendael is niet ver voor deze regio.”