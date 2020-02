VOC Malderen ving 7.409 dieren op in 2019 en breekt daarmee eigen record Margo Koekoekx

03 februari 2020

11u31 0 Londerzeel Het Vogelopvangcentrum in Malderen breekt haar eigen record. Nooit eerder vingen ze er zoveel dieren op in één jaar tijd. “2019 was een heel druk jaar. Het was zelfs het drukste jaar sinds de oprichting in 1987, alle records werden gebroken”, vertelt Marc Van De Voorde, voorzitter en oprichter van VOC Malderen. “In het totaal werden 7.409 dieren opgevangen, waarmee het record van 6.258 exemplaren in 2012 ruimschoots werd verbroken.”

“ Als we de locaties in kaart brengen van waaruit bezorgde mensen noodlijdende dieren naar ons centrum brachten, dan staan ook wij versteld van het resultaat. Gezien onze ligging worden niet alleen dieren binnengebracht uit de provincie Vlaams-Brabant, maar ook een groot deel uit de aangrenzende provincies Oost-Vlaanderen, Antwerpen en het Brussels Gewest.” licht Marc toe. “Het opvangcentrum Malderen is blijkbaar goed gekend bij het brede publiek. Dankzij al deze factoren slagen we er dan ook in om 65 procent van de dieren opnieuw uit te zetten in het wild.”

Ze zetten daarvoor ook graag dierenarts Peter Mievis even in de kijker. “Hij staat altijd paraat als we aankloppen met zwaar gewonde dieren. Dankzij hem kunnen we de binnengebrachte dieren een tweede kans bieden.”