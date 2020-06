VOC Malderen start met dierenambulance: “Op zoek naar vrijwilligers over heel Vlaams Brabant” Margo Koekoekx

27 juni 2020

15u00 0 Londerzeel Het Vogelopvangcentrum in Malderen is sinds drie weken bezig met de vrijwillige dierenambulance. Daarmee zetten ze een netwerk uit van vrijwilligers die zich opgeven en met hun eigen voertuig een reeds gevangen dier naar het VOC in Malderen willen brengen.

“We hadden al snel zeventien aanmeldingen van vrijwilligers voor onze dierenambulance”, vertelt Marc Van de Voorde van het VOC. “De bedoeling is dat mensen zich opgeven wanneer ze bereid zijn om een ziek dier in hun buurt op te halen en naar ons centrum te brengen.” Als ze een oproep krijgen van iemand zonder auto of minderjarigen waar geen ouders aanwezig zijn, gaat het VOC na of er een vrijwilliger in de buurt woont. Vervolgens nemen ze contact op om na te gaan of die persoon het ziet zitten om het gewonde of zieke dier te vervoeren.

Indien het niet mogelijk is om het dier te vangen of het ter plekke verzorging nodig heeft, gaat het VOC Malderen zelf nog steeds ter plaatse.

Dit seizoen is overigens vaak de drukste periode voor het vogelopvangcentrum in Malderen. Dit jaar vingen ze al 3.311 dieren op, dat zijn er ongeveer 300 meer dan vorig jaar. Ze zijn zowel op zoek naar vrijwilligers voor de dierenambulance als voor in het centrum zelf. Alle informatie staat op de website.