VOC Malderen plaatst vogelbus op oprit: “Drop vogels op een veilige manier, ook tijdens corona” Margo Koekoekx

15 april 2020

18u04 0 Londerzeel Gelukkig is behoren ritten om dieren in nood te helpen nog als essentiële verplaatsing. bij aankomst staat er nog een andere uitdaging voor de deur, namelijk het dier veilig overhandigen zonder fysiek contact te hebben. De mannen van het vogelopvangcentrum losten dat op door een vogelbus op de oprit te zetten.

Bij het binnenbrengen van het noodlijdend dier geldt momenteel een speciale werkwijze waardoor fysisch contact met de medewerkers van het opvangcentrum onmogelijk is. “We vragen om het noodlijdend dier in een kartonnen doos te plaatsen en deze doos in de vogelbus te plaatsen op de oprit van het centrum. Vergeet niet om het bijhorende registratiepapiertje in te vullen”, luidt de oproep. In een tweede fase zal een medewerker van het opvangcentrum zich over het diertje ontfermen zodat het zo snel als mogelijk de nodige zorgen krijgt.

