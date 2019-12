VOC heeft helft nodige geld binnen: voor nog 1.000 vierkante meter worden sponsors gezocht MKV

11 december 2019

15u59 0 Londerzeel Een maand geleden deed het VOC (Vogelopvangcentrum) nog een oproep om de organisatie te sponsoren, tot nog toe haalde VOC al de helft van het beoogde bedrag op. Het terrein dat VOC nu huurt voor een symbolische frank, wordt door de eigenaar verkocht.

Het terrein is 2.000 m2 groot en vergt dus wel wat budget. Sinds de oproep tot sponsoring gingen al 1.000 vierkante meter de deur uit aan 50 euro/m2. “De eerste twee weken na onze oproep via de media hebben mensen massaal gesponsord. We zijn hen al zeer dankbaar en zitten dankzij hen net in de helft na een maand tijd. We willen mensen toch aansporen om ook die laatste 1.000 m2 nog te sponsoren”, moedigt Franky Van Aken aan.

Bij voorkeur verkoopt de huidige eigenaar aan het VOC zelf, daaromtrent kwamen ze in goede verstandhouding tot een overeenkomst. Lukt dit niet dan bestaat de kans dat het VOC ophoudt met bestaan.

Wil je zelf mee sponsoren? Neem een kijkje op de website www.vogelopvangcentrum-malderen.be.