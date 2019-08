VK Daltons organiseert 47ste voetbaltornooi DBS

07 augustus 2019

19u32 0 Londerzeel Voetbalclub VK Daltons organiseert op zaterdag 10, zondag 11, donderdag 15 en zaterdag 17 augustus voor de 47ste keer een groot streektornooi.

Een tiental ploegen uit Londerzeel en regio zullen deelnemen. Er is uiteraard ook eetgelegenheid, een springkasteel en de nodige streekbieren voorzien. De schiftingen vinden plaats op 10, 11 en 15 augustus, de finalewedstrijd op zaterdag 17 augustus. Na de finale, die om 18 uur gespeeld zal worden, volgt een optreden van de groep ‘Bert & the Earnies’. Place to be: Kouterbaan Malderen, Terrein De Decker-Van Riet.