Virgo Sapiens zamelde voedingsmiddelen in en vulde daarmee twee auto’s voor voedselbank MKV

20 december 2019

17u02 0 Londerzeel Vrijdagochtend zamelde secundaire school Virgo Sapiens uit Londerzeel voedsel in ten voordele van de voedselbank van Londerzeel. Dat deden ze om mensen die het minder breed hebben te steunen tijdens de feestelijke periode. Het resultaat mag er zijn, ze konden maar liefst twee auto’s vol levensmiddelen overhandigen aan de voedselbank.

Een tijdje geleden lanceerde Virgo Sapiens een oproep om vrijdagochtend lang houdbare voedingsmiddelen en levensmiddelen in te zamelen. Droge pasta, bloem, koekjes, koffie, thee, conserven en brikken maar ook allerlei badkamerproducten als deo, douchegel en tandpasta waren welkom. “We organiseren deze actie voor de tweede keer op rij. Vorig jaar kwam er wel wat respons op maar deze tweede keer kunnen we echt spreken van een groot succes. De voedselbank was heel tevreden met wat we hen brachten”, aldus Lesley Hermans, één van de drijvende krachten achter de actie.