Vilvoordse oehoe verblijft in vogelopvangcentrum Malderen Margo Koekoekx

17 juni 2020

12u32 0 Londerzeel Sedert het najaar van 2019 fladderde de imposante Europese oehoe rond in het Vilvoordse. Hij werd gevangen door een bewoner uit de Guido Gezellestraat in Vilvoorde en krijgt nu een medicatiekuur in het VOC in Malderen.

Op maandagavond 15 juni 2020 werd de oehoe op 21u15 gevangen door een bewoner van de Guido Gezellestraat in Vilvoorde. “Hij had het dier telefonisch gemeld en kreeg de raad om de Oehoe te immobiliseren door er een wasmand over het dier te plaatsen. Iets wat makkelijk te doen was want de Oehoe was op datzelfde moment een Ekster aan het verorberen”, klinkt het bij het VOC.

Hij was geregeld op sociale media te spotten gezien het opvallende dier met een indrukwekkende spanwijdte van 160 tot 188 cm dat tot de grootste uilsoorten ter wereld behoort, her en der neerstreek in Vilvoorde stad. Na onderzoek door dierenarts Peter Mievis bleek hij mager te zijn en stelde hij ‘t geel, een ziekte vooral gekend bij duiven, vast. Voorlopig krijgt het dier dus medicatie en gaat het centrum opzoek naar de eigenaar aan de hand van de ring.

Te groot huisdier

Het is niet de eerste oehoe die ze daar opvangen. In de verblijfkooien zitten er nog een paar. “Dat komt omdat het jammer genoeg legaal is om de dieren als huisdier te houden. Iets wat niet zou mogen want ze hebben heel veel ruimte nodig en het blijven natuurlijk grote roofdieren”, vertelde Marc Van De Voorde eerder al. “Mensen die zich mispakten aan het dier laten het dan vrij.”

Wie trouwens mee wil helpen met het verzorgen van de dieren kan zich nog steeds aanmelden. Helpende handen komen ze nog steeds te kort door de drukte.