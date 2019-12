Vijf vandalen bekennen schuld voor vernieling Kerstster en kindje Jezus MKV

31 december 2019

Afgelopen weekend sneuvelde een Kerstster op het Heldenplein én het kindje Jezus in de Kerststal. “Ik lach daar niet mee en keur het volledig af!”, klinkt het bij burgemeester Conny Moons. Een vijftal minderjarigen staan ondertussen in contact met de burgemeester via een tussenpersoon.

Momenteel is er een informeel contact via een tussenpersoon laat Moons weten. “Gecharmeerd is een te groot woord, maar ik ben toch enigszins opgelucht dat ze zich spontaan hebben aangeboden. De schade zal tot de laatste halve euro terugbetaald moeten worden. Welke straf er aan vast hangt moet ik nog bekijken met de betrokken ambtenaren.” In de loop van volgende week hoopt Moons een offerte te hebben wat de kosten betreft en gaat ze in gesprek met de daders.