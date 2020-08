Verse cocktail takeaway in Londerzeel: “Cocktails ready to go in je koelkast, die ook nog eens lang goed blijven. Dat is toch de max?” Margo Koekoekx

28 augustus 2020

17u17 0 Londerzeel Als je vroeger wat ging afhalen was het of chinees, of frietjes van de frituur. Vandaag kan je zowat alles afhalen. Waarom zou dat dan niet kunnen voor cocktails? Giel Slachmuylders (26) uit Londerzeel zorgt er vanaf 1 september voor dat het kan, en hij doet er nog een schepje bovenop: zijn cocktails zijn weken lang houdbaar.

Giel Slachmuylders uit Londerzeel drinkt niet alleen graag cocktails, hij maakt ze ook graag. De afgelopen jaren raakte hij er helemaal door gepassioneerd. Het resultaat? Cocktails maken in bijberoep. Zijn droom is om ooit een eigen cocktailbar te hebben, maar hij gaat eerst de markt wat verkennen. Vanaf 1 september kunnen mensen cocktails bestellen voor take out. “Er is keuze uit 15cl of 50cl. Ik maak die flesjes klaar en mensen kunnen ze ‘s avonds ophalen van donderdag tot zondag.”

Het speciale aan zijn cocktails is de lange houdbaarheid. “Ondanks dat ik met kraakverse producten werk zijn de cocktails perfect houdbaar. Zo kan je van de overschot van een feestje evengoed een week - of langer zelfs - nadien nog verder genieten.” Om de cocktails lekker te houden, gebruikt hij een speciale techniek. “Ik heb me er twee jaar in verdiept. Het is volledig veilig en bevat geen chemische brol. Wat dan wel? Dat ga ik niet verklappen natuurlijk!”, lacht hij.

Simpel en goed

Zijn motto klinkt als een klok: It’s not about drinking more, it’s about drinking better. Oftewel, het gaat niet over meer drinken, het gaat over beter drinken. Op de website en sociale media zullen snel enkele cocktails verschijnen. “Ik start met ongeveer zeven cocktails en enkele mocktails. Daarna bekijk ik wat aanslaat.”

Zelf kiest hij graag voor simpel en goed. “Een daikiri gaat er altijd in!”, lacht hij. “Er is toch niets zo zalig als thuiskomen van het werk en gewoon je koelkast open kunnen trekken om er je favoriete cocktail uit te halen zonder dat je er werk aan hebt? Net zoals je jezelf een fris rosétje uitschenkt.”

Giel voelt zich al even een vis in het water in de horeca. Hij werkte eerst bij BaradouZ, en momenteel bij restaurant Clasch in Brussegem. “Ik kreeg van de baas de kans om te experimenteren en een cocktail op de kaart te gooien. Voorwaarde was dat de rest van de bediening vlot bleef lopen, omdat er wel wat werk in het maken van cocktails kruipt. Dat lukte. Ik maakte een glazen tapvat van 5 liter klaar, zette het wat in het zicht op de toog en al snel was er belangstelling. De eerste was de Negroni, een klassieker uit Italië.”

Maak kennis met de eerste cocktail-take-away-bar: Manhattn.