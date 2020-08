Verschillende straten onder water door warmteonweer: “Riolering zit dicht door droogte” Margo Koekoekx

17 augustus 2020

12u07 0 Londerzeel Door enkele korte maar hevige warmteonweren zijn meerdere straten in Londerzeel afgelopen weekend onder water gelopen. De Gildenstraat werd zelfs even afgesloten voor het verkeer.

De Molenstraat, Gildenstraat en Brusselsestraat stonden tijdens de warmteonweders snel blank. In de Gildenstraat stroomde het water zelfs onder de deuren van de bewoners. “Het water stond amper één centimeter onder de dorpel”, zegt buurtbewoner Dante Roelandts. “Door de doorrijdende auto's stroomde het water bij verschillende mensen binnen.Op zaterdag sloot de brandweer de straat af voor gemotoriseerd verkeer”, vertelt hij. “Op zondag parkeerde iemand zelfs zijn mobilhome dwars over de straat om het verkeer tegen te houden. Intussen is het water weg.”

In de Brusselsestraat komt wateroverlast zelden voor. Daar maakte de brandweer de riolering vrij. Die zat wellicht nog verstopt na de werken van twee jaar geleden. Dat loste het probleem meteen op.

Droogte

De oorzaak van de overstromingen in de Molenstraat en de Gildenstraat zijn de rioleringen, die de typische warmteonweders niet kunnen slikken. “Volgens de overbuurman, die brandweerman is, is het typisch dat de riolering vastkoekt na lange droogte”, vertelt Roelandts. “Als er dan plots veel regen valt, moet dat eerst weer modder worden alvorens het weg kan spoelen.”

Daarnaast speelt mee dat het om een oude en smalle riolering gaat, volgens schepen van Waterbeleid Greet Van Aken (Groen). “Die kan het hoge debiet niet aan. In de winter is er meer regen en duren de buien langer maar dat is in die straten nooit een probleem. Hevige regenval na droogte is dat wel.” Eens het stopt met regenen trekt het water na ongeveer een uur weer weg.

Omdat de wateroverlast slechts een tweetal keer per jaar voorkomt en geen schade oplevert voor de huizen, zijn er geen plannen om de riolering aan te passen.