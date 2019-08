Verenigingswerkers voor middagtoezicht gezocht DBS

06 augustus 2019

18u56 0 Londerzeel De Kouter- en Centrumschool zijn nog op zoek naar verenigingswerkers om komend schooljaar tijdens de middagpauze toezicht te houden op de leerlingen in de refter en op de speelplaats.

Elke middag zijn er twee extra mensen nodig en dat op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 12.10 uur tot 13.10 uur. De verloning bedraagt 11,85 euro per uur.

Als verenigingswerker mag je in je vrije tijd tegen een vergoeding bijklussen. Je mag bijverdienen tot 6.000 euro per jaar, zonder er belastingen of sociale bijdragen op te hoeven betalen.

Meer info op de gemeentelijke website.