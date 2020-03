Veetplant schenkt viooltjes en potranokels aan woonzorgcentra “Anders moeten we ze vernietigen” Margo Koekoekx Stephanie Romans

17 maart 2020

19u33 0 Londerzeel Edwin en Erik De Pauw van familiebedrijf Veetplant bvba uit Londerzeel schenken bloemen aan woonzorgcentra. “We kunnen ze maar beter weggeven en warmte brengen aan bewoners van woonzorgcentra. Anders moeten wij ze vernietigen en heeft niemand ervan kunnen genieten. Het is een serieuze streep door de rekening van sier- en perkplantkwekers”, zegt Erik De Pauw.

Ze schonken meer dan 300 planten waaronder vooral viooltjes en potranonkels aan 5 verschillende woonzorgcentra. Residentie Paaleyck in Kapelle-op-den-Bos was één van de gelukkigen. “De reacties waren heel lovend, ze zagen ons graag komen.”

Arbeiders naar huis

Uit voorzorg stuurden ze verschillende Poolse arbeiders naar huis. “Hier is minder werk door het coronavirus en als we lang wachten geraken zij misschien niet meer thuis als er een lockdown op til staat. We hebben onze seizoensarbeiders vanavond naar huis gestuurd”, zegt Erik.

De perkplantkwekers zijn al vier maanden bezig met het opkweken van de planten en zien nu al hun bloemen naar de vaantjes gaan. “Deze bloemen moeten plaatsmaken voor andere soorten om op te kweken. Als ze niet verkocht worden moeten we ze vernietigen.” Een ramp voor veel telers. Samen met het AVBS de beroepsvereniging voor de Vlaamse sierteelt en groenvoorziening zette verschillende telers deze actie op poten.