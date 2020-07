Vanaf volgende week opnieuw asbest inleveren Margo Koekoekx

14u32 0 Londerzeel Vanaf 14 juli is het opnieuw mogelijk om asbest in te leveren bij de recyclageparken van Incovo. Dat geldt dus voor de gemeenten Machelen, Vilvoorde, Meise, Zemst en Londerzeel.

Er zullen opnieuw asbestpakketten te koop zijn en de ophalingen ervan gaan weer van start. Het is noodzakelijk om afval dat asbest bevat in te pakken zodat je de verspreiding van de giftige deeltjes tegen gaat. Eens het veilig is voor transport kan je het wel gratis afleveren in het recyclagepark.

Wie asbest wil inleveren dient daarvoor wel nog steeds een afspraak te maken. Enkel op woensdag hoeft dat niet. De kans dat u even in de wachtrij staat is dan wel bestaande. Reserveren kan nog steeds via deze link.