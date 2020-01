Vanaf mei 2020 kan je terecht bij de Fietsbieb in Londerzeel MKV

30 januari 2020



Vanaf mei kunnen bewoners van Londerzeel gebruik maken van de Fietsbieb. Daar is het mogelijk om voor de huurprijs van 20 euro een kwalitatieve fiets te ontlenen op maat van je kind. Ideaal om een betaalbare fiets te voorzien voor kinderen die nog groeien en geregeld nood hebben aan een nieuwe.

Op afgelopen gemeenteraad werd het voorstel omtrent de fietsbieb goedgekeurd. En daar is het bestuur blij mee want op die manier kunnen ze burgers die het wat minder breed hebben toch aan een kwalitatieve fiets helpen. Nog een extra positief punt is het natuurlijk dat het herbruiken van fietsen milieuvriendelijk is. Verdere informatie volgt ten gepaste tijde.