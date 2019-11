Van pizza's naar Club Rouge: Drie collega’s DPGmedia organiseren afterwork met tal van top-dj’s voor Rode Neuzen Dag Margo Koekoekx

05 november 2019

06u30 13 Londerzeel Bert De Cort (31), Frédéric Godecharle (41) en Joeri De Cat (42) slaan voor de tweede keer de handen in elkaar. Vorig jaar bakten ze 160 pizza’s ten voordele van Rode Neuzen Dag. Nu organiseren ze een heus event: Club Rouge. Een afterworkparty in zaal ‘t Centrum in Londerzeel met tal van top-dj’s als DJ Licious en DJ Vinny.

“Vorig jaar deden we de pizza actie en die bracht 800 euro op, maar we vonden toch dat we ‘next level’ moesten gaan. We speelden toen al met het idee een beleving aan te bieden”, zegt Frédéric. En zo gezegd zo gedaan. De drie sales collega’s van DPGmedia willen deze keer een groot feest geven voor het goede doel. “Het is eens wat anders dan cuberdons of kerstkaarten verkopen. En het gaat de moeite zijn. Ons doel is dat we een mooie opbrengst hebben en dat mensen zeggen: ‘Dat was nu echt tof, hopelijk doen ze dit volgend jaar weer!’”

Toppers strikken

Het trio wilde wel wat variatie in de DJ-sets. Dat doen ze met DJ Licious, DJ Vinny, DJ Puddie, DJ Stuff, DJ Deve en nog anderen. “Drie van hen speelden al op Tommorowland en die mensen komen dat nu gratis voor het goede doel doen! Geweldig toch?” Omdat ambiance na het werk één ding is, maar omdat magen ook bepaalde noden hebben, zal Eetcafé De Grens zijn foodtruck van stal halen.

Steun uit alle hoeken

De drie organisatoren zetten er dan wel de schouders onder, ze krijgen ook veel steun, laten ze weten. “De eigenaar van zaal ‘t Centrum vraagt een heel lage prijs, enkel voor zijn onkosten eigenlijk, en ook op de drank maakt hij zelf geen winst. De opbrengst gaat immers naar Rode Neuzen Dag. De affiches werden volledig gesponsord, net als onze banner en de bedrukte hemden. Echt ongelooflijk hoeveel mensen ons willen helpen om deze actie te doen slagen.”

Wil jij ook mee steunen? Zak dan op 22 november met je collega’s (+18) af naar Markt 10 in Londerzeel. De kaartene kosten 5 euro in voorverkoop, te verkrijgen in krantenwinkel ‘t Krantje en café ‘t Centrum of online op club-rouge-afterwork.eventbrite.be. Aan de kassa betaal je 8 euro. Er is ook een VIP arrangement, dat reserveer je met een mailtje naar club.rouge.rnd@gmail.com te sturen. Voor meer informatie neem je en kijkje op hun Facebookpagina.