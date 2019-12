Update werken Ursene alvorens het bouwverlof start MKV

17 december 2019

16u21 0 Londerzeel De werken aan Ursene gaan naarstig verder. Tijd voor een update voor het bouwverlof wordt ingezet.

Deze week is de nieuwe fietsbrug over de Molenbeek aan de beurt. Tegen het einde van de week zou ze af zijn. Ook de pompput dicht bij de spooroverweg, werken ze zo goed als mogelijk af. Om de veiligheid van de werkmannen te garanderen blijft de spooroverweg nog afgesloten tot en met januari 2020.

De doorgang in de Drietorenstraat blijft tijdens het bouwverlof onderbroken. De woningen in Drietorenstraat en Moorhoek blijven tot en met het bouwverlof bereikbaar vanuit de richting Watermolenstraat. Na het bouwverlof zal het verkeer van en naar Moorhoek verlopen via de Kasteelstraat.

De gemeente laat weten dat de voortgang van de werken sterk afhankelijk is van de weersomstandigheden.