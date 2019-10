Update van werken Londerzeel MKV

18 oktober 2019

17u35 0 Londerzeel Zoals aangekondigd verlopen de werkzaamheden sterk afhankelijk van het weer. Hier een korte update.

Volgens de huidige planning asfalteren ze het kruispunt Ursene – Sneppelaar aanstaande dinsdag 22 oktober. De werken aan de Drietorenstraat tussen de Kasteelstraat en de Moorhoek. Met de fiets kan je wel nog naar Londerzeel centrum via het fietspad naast de spoorweg.

In de Lakeman zijn de nutsmaatschappijen volop bezig met het verplaatsen van hun nutsleidingen. Nadien kan met de aanleg van gescheiden riolering worden gestart.

Omleiding: Tijdens de werken in Ursene is er geen doorgaand verkeer mogelijk. De Moorhoek en de woningen in Drietorenstraat zijn bereikbaar wanneer je van de Watermolenstraat komt.