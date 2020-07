Twee spooroverwegen afgesloten in Londerzeel Margo Koekoekx

06 juli 2020

15u57 0 Londerzeel Infrabel sluit dinsdag 7 juli de spooroverweg in de Stationstraat in Londerzeel af voor onderhoudswerken. Omleidingen zullen klaarstaan.

Infrabel doet onderhoudswerken aan de treinlijn. Daarvoor zal de spooroverweg aan de Stationstraat vierentwintig uur afgesloten worden. Dat is vanaf maandagavond middernacht en de hele dinsdag, 7 juli tot opnieuw middernacht. De nodige omleidingen staan aangegeven voor zowel fietsers als gemotoriseerd verkeer.

Het best is die omleiding te volgen gezien ook de overweg aan de Meerstraat onderbroken is door werken.