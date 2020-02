Twaalf bomen uit de weg geruimd aan spoorweg Londerzeel MKV

09 februari 2020

21u14 3

Afgelopen zondagnamiddag waren twaalf bomen op de sporen en de bovenleidingen van de spoorweg in Londerzeel terechtgekomen. De spoorlijn tussen Gent en Mechelen was daar tijdelijk buiten gebruik. Dat meldde Alain Habils, woordvoerder van brandweerzone Vlaams-Brabant West.

“In de namiddag was de lijn daar verstoord maar sinds 20.30 uur is alles daar weer in orde”, zegt Hanna El Bachiri, woordvoerster van Infrabel. “Er kunnen nog enkele vervolgvertragingen zijn gedurende de avond maar ook dat zou zich moeten herstellen. Als er zich geen nieuwe incidenten voordoen zal het treinverkeer maandagochtend normaal verlopen.”