TV Londerzeel gaat vandaag online Margo Koekoekx

27 april 2020

17u32 0 Londerzeel Vier vrienden met een passie voor video en communicatie lanceren TV Londerzeel op Youtube. Ze maken reportages over leuke weetjes en nieuws uit de buurt. “We gaan hier wat dieper in op de dingen waarvoor nationaal nieuws geen ruimte heeft, maar wat dicht bij de Londerzelenaar leeft”, zegt Bart Van Eynde. De eerste uitzending van zeven minuten is vanavond om 18 uur.

De vier initiatiefnemers Vera Vandervelde, Bart Van Eynde, Tom Pypops en Arnold Rottiers gaan gedurende de week op zoek naar nieuwtjes, maken er reportages van en brengen dat elke maandag samen in een nieuwsoverzicht. “Vanavond staan er drie reportages op het programma. Zo gaan we op bezoek bij het VOC in Malderen, bij aspergekweker Goossens en bij een bakker met een gouden hart”, vertelt Bart.

Het doel is vooral om te verbinden en positieve weetjes uit de buurt tot bij inwoners te brengen. “Veel opdrachten staan on hold, dus het leek ons heel leuk om dit project nu op gang te trekken.”

Waar het team wil stranden weten ze zelf nog niet. “We zullen eerst zien of dit aanslaat. Welke richting het later uit kan gaan, dat zien we dan wel”, klinkt het met beide voetjes op de grond.