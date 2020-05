Tijdens openingsuren niet parkeren in centrum Londerzeel Veiligheid voorop tijdens winkelen Margo Koekoekx

08 mei 2020

15u47 0 Londerzeel Ook gemeente Londerzeel komt met een COVID-plan op de proppen om de heropening van de winkels zo veilig en vlot mogelijk te laten verlopen. Elke handelaar is op de hoogte van de maatregelen en de afstand binnen én buiten kan gegarandeerd worden door het tijdelijk bannen van auto’s.

Auto's kunnen tijdelijk niet parkeren in de Dorpsstraat en de Kerkstraat tijdens de openingsuren van de winkels, tussen 9 en 19 uur. Op zaterdagen sluiten ze de Kerkstraat af voor het doorgaand verkeer. Op die manier kunnen wachtenden op ruime afstand van elkaar blijven staan. “We vroegen de lokale handelaars ook om geen producten of reclameborden op de stoep te zetten. Zo kan iedereen elkaar kruisen op veilige afstand”, zegt schepen Dimitri Robbyns (LWD).

“We hebben in deze moeilijke omstandigheden gemerkt dat onze winkeliers een groot verantwoordelijkheidsgevoel hebben. Ze zijn zeer gemotiveerd om de richtlijnen goed op te volgen en ook hun klanten daar op te wijzen”, vertelt schepen van Lokale Economie Veerle Pas (CD&V). “De veiligheid van alle klanten en handelaars is onze belangrijkste bezorgdheid, maar we hopen natuurlijk ook dat de heropening hand in hand gaat met een mooie omzet.”

Na een week evalueren ze het verloop en kan bijgestuurd worden.