The show must go on: Zaal ‘t Centrum maakt zich op voor Can Can-sfeer à la Moulin Rouge Margo Koekoekx

22 september 2020

09u33 0 Londerzeel Pop-up thema’s worden de norm bij café en feestzaal ‘t Centrum in Londerzeel. Uitbater Greg verzamelde op zolder attributen voor een waar clubevent in de stijl van de Moulin Rouge. “Een clubnight zal niet voor meteen zijn, dus maken we er een warm decors van voor ons indoor coronacafé.”

Dat Greg Camerlinckx zijn zotte ideeën op zijn ploeg afvuurt weten we al langer. In de winter organiseerde hij de Winterbar XXL. Tijdens de opflakkering van het coronavirus trok hij dat pop-up gebeuren door. Dankzij de feestzaal achter het café had hij de gelegenheid om mensen op veilige afstand van elkaar te zetten. En een kale feestzaal? dat staat niet in zijn woordenboek. Vanaf 1 oktober waan je je er in de Moulin Rouge.

“We gaan de klus op één of twee nachten proberen te klaren. Mijn topteam is er helemaal klaar voor. Ik heb zoveel geluk dat elk van hen mee op de trein springt met mijn zotte ideeën”, prijst Greg zich gelukkig. Ze willen deze keer een warme sfeer brengen nu de herfst aanbreekt. Of daar Can Can danseressen aan te pas zullen komen valt nog af te wachten. Het vijftien vierkante meter grote scherm zal zeker ingezet worden om de juiste sfeer op de mensen los te laten. Voorlopig kan je er nog genieten van voetbalwedstrijden op groot scherm.