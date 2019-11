Tennisclub TC Setpoint vzw blaast dertig kaarsjes uit MKV

15 november 2019

15u37 4 Londerzeel Dit jaar bestaat tennisclub Tc Setpoint vzw 30 jaar, een reden om te feesten! Zaterdag 16 november organiseren ze een receptie met aansluitend een optreden van coverband De Nieuwe Martelaren en een DJ.

Voorzitster Carine Sarens en haar echtgenoot Wulfran zijn er al sinds het eerste uur bij. Eerst was Carine lid, vervolgens bestuurslid, dan secretaris en nu is ze al jaar en dag voorzitster. “Maar heel onze club draait op vrijwilligers. In de cafetaria, tijdens evenementen,... er zijn zoveel mensen onder ons die de handen uit de mouwen steken.”

Het feestelijke gebeuren gaat om 20 uur van start met een receptie in een grote tent op de parking. “Ik ben in het archief gedoken om alle leden en sympathisanten van de voorbije dertig jaar op te zoeken. Zij zijn allemaal uitgenodigd tijdens de receptie. Vanaf 21.30 uur treedt de coverband De Nieuwe Martelaren op en is iedereen die een link heeft met de club welkom. Na de covergroep zal een DJ de sfeer erin houden tot de vroege uurtjes.

TC Setpoint is een club met een gevarieerd publiek. Hun jongste lid is 3,5 jaar oud en het meest ervaren lid is de zestig gepasseerd. “Wat onze club draaiende houdt? De familiale sfeer. We hebben 130 leden en iedereen kent iedereen, dat maakt dat het altijd een fijne bende bij elkaar is!”