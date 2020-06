Strooi ook in jouw tuin ten voordele van de bijen Margo Koekoekx

24 juni 2020

10u22 0 Londerzeel Wie de bijen een handje wil helpen kan via gemeente Londerzeel zaad verkrijgen en zijn of haar tuin opfleuren met een mix van dille, korenbloem, boekweit en klaproos. Je kan gratis een zakje zaadjes ophalen om 40m2 in te zaaien.

Je kan nu al een zakjes verkrijgen in het Administratief Centrum en via de bibliotheek van Londerzeel en vanaf maandag 29 juni ook bij Bib Malderen. Een afspraak maken is niet nodig. Hou wel rekening met de openingstijden. Snel zaaien is de boodschap want het seizoen is bijna afgelopen.

Wil je bij de bibliotheken materialen ontlenen dan moet je wel nog steeds een afspraak maken.