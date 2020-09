Stijn Geys en SK Londerzeel voor tweede match in de Croky Cup tegen tweedenationaler Gullegem: “Zullen zondagavond weten waar we staan” Adriaan Schepers

11 september 2020

20u05 0 Londerzeel In de derde ronde van de Croky Cup speelt SK Londerzeel zondagnamiddag gastheer voor het West-Vlaamse FC Gullegem, ook actief in tweede nationale maar dan in de andere reeks. Voor nieuwe trainer Stijn Geys en zijn fel gewijzigde spelersgroep meteen een goede test richting de competitiestart een weekje later, thuis tegen Cappellen.

De 39-jarige Kempenaar, de voorbije drie seizoenen actief bij het ondertussen opgedoekte KFC Duffel, zag een voorbereiding met de nodige ups en downs: “Ik ben niet laaiend enthousiast over onze voorbereiding maar zeker ook niet ontevreden. We behaalden enkele logische zeges en de nederlagen die we leden, waren tegen ploegen uit eerste nationale. Een voorbereiding leent zich om zaken uit te testen en dat was ook nodig want van de basisploeg van vorig jaar bleven nog maar een drietal spelers over. In combinatie met de blessures van enkele sleutelspelers blijft het voorlopig nog wat puzzelen. De automatismen zullen er dus nog verder ingeslepen moeten worden en wie weet dit weekend al in de Croky Cup.”

“Gullegem speelt ook in tweede nationale en ik heb mij laten vertellen dat ze zich goed versterkt hebben. Ik denk dan ook dat we zondag na afloop van de match al heel wat meer gaan weten over waar we met dit team staan. Het is een goede test voor ons maar je kan op zich zoveel testen als je wil. Een goede voorbereiding is nog geen garantie op een succesvol seizoen of omgekeerd. Ik denk wel dat we weer stapjes vooruit gaan zetten. Ik heb de jongens al gezegd dat we nog zeker dertig procent groeimarge hebben.”

Indien SK Londerzeel de maat neemt van Gullegem, wacht hen in de volgende ronde een treffen met ofwel Thes Sport of Menen. En dat hoeft niet eens het eindstation te zijn want met Geys heeft men een coach met een knappe bekerreputatie in huis gehaald: “De afgelopen jaren heb ik het geluk gehad om telkens tegen een eersteklasser uit te komen. Dat waren achtereenvolgend Zulte-Waregem, Sint-Truiden en Waasland-Beveren. Geen topploegen maar wel matchen waar je heel wat kan uit leren en waar je het als speler en trainer toch voor doet. Maar als je daar wil geraken, moet je altijd minstens één hoger gerangschikte ploeg kunnen uitschakelen of een ploeg van hetzelfde niveau. Laat ons daarom al maar eerst beginnen met de maat te nemen van Gullegem en dat dan als een referentiematch te beschouwen richting competitiestart. Dat zou deze groep een serieuze boost kunnen geven.”