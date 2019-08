Stéphania Casneuf mag nu ook schitteren in ‘Cinderella’ DBS

07 augustus 2019

16u47 0 Londerzeel De 25-jarige Stéphania Casneuf uit Londerzeel mag zich opmaken voor één van de hoofdrollen in ‘Cinderella’. Komend seizoen presenteert Music Hall het magische sprookje als Nederlandstalig muzikaal familiespektakel in Stadsschouwburg Antwerpen en Capitole Gent.

Het wordt een vernieuwende, pakkende en betoverend mooie coming-of-age vertelling van het tijdloze sprookje, waarin 30 doorwinterde acteurs, zangers en dansers het beste van zichzelf geven.

Stéphania Casneuf schitterde afgelopen seizoen als ‘Wendy’ in ‘Neverland, The Adventures of Peter Pan’, haar eerste hoofdrol in een professionele productie, en overtuigde dermate dat ze bij Music Hall niet twijfelden om haar ook te casten voor ‘Cinderella’. In deze gloednieuwe familievoorstelling zal Stéphania in de huid mogen kruipen van ‘Drizella’, de valse stiefzus van Cinderella.

Uiteraard is Stéphania zeer enthousiast over dit nieuwe avontuur en deze mooie kans in haar nog prille professionele carrière. Tickets & info ‘Cinderella’: www.musichall.be