Steenhuffelse brouwers vullen glazen met bier en... rook: "Ultieme beleving van 'Cornet Smoked' niet in elk café te vinden"

05 oktober 2020

13u14 0 Londerzeel Bierliefhebbers kennen waarschijnlijk Cornet al, maar voor wie nood heeft aan iets nieuws is er nu ‘Cornet Smoked’. Het bier van de Steenhuffelse microbrouwerij De Hoorn is op zijn minst uniek te noemen. Behalve de rooksmaak zit er namelijk ook écht rook in het glas.

Brouwerij De Hoorn heeft een nieuw bier klaar: Cornet Smoked. Vorige week stelden ze het in primeur voor tijdens een digitale persconferentie vanuit sterrenzaak Zilte op het MAS in Antwerpen. Tegen het einde van de week reden ze met de eerste lading de deur uit en nu is het wachten tot half oktober vooraleer de tweede productie klaar is. “Van een succes gesproken”, klinkt het bij Peter Buelens. “Onze nieuwe baby doet het nu al enorm goed.”

Smokegun

Het mocht eens wat anders zijn. Zoveel is duidelijk. De Cornet Smoked heeft al een unieke subtiel gerookte smaak in het bier zelf zitten door de geturfde mout en de gerookte houtsnippers. Wie de ultieme beleving wil meemaken moet naar één van de horecazaken met een smokegun trekken. De rook gaat in het glas, viltje erop en even laten circuleren. Vervolgens kan het bier uitgeschonken worden.

Door de suggesties van de brouwers zijn er intussen al ideeën voor opvolgers. Maar we gaan ons eerst verder focussen op de lancering van deze limited edition Peter Buelens , communicatie manager Cornet

Dat nieuwe recept ontwikkelde het team voor honderd procent op Steenhuffelse bodem. “We zijn enorm trots op het creatieve team. Ze gingen er helemaal voor en deden er meer dan een jaar over om alles op punt te zetten. Door de suggesties van de brouwers zijn er intussen al ideeën voor opvolgers. Maar we gaan ons eerst verder focussen op de lancering van deze limited edition”, vertelt Buelens. Al wordt die limited edition misschien toch een blijvende variant.

Rook in glas

Het idee was om Cornet Smoked te verdelen in de supermarkten en in een 500-tal horecazaken. “Maar de telefoontjes vanuit de horeca blijven maar toestromen. Intussen is het wachten op de tweede productie. Willen bierliefhebbers van een Cornet Smoked genieten op café, dan zullen ze op zoek moeten gaan naar een café dat het serveert. De échte bierliefhebbers zullen er misschien zelfs ettelijke kilometers voor moeten rijden, want de ultieme beleving met de rook in het glas, zal je maar bij 50 tot 100 zaken kunnen ervaren.

Tweesterrenchef Viki Geunes van Restaurant Zilte in Antwerpen ziet de introductie van Cornet Smoked als een verrijking van het bieraanbod. “De vanille-houttoets verkregen door het bijzondere gebruik van eikenhout en het aangename rookaroma vanwege de geturfde mout, signeren subtiel dit geraffineerd sterk blond bier. De brouwers beheersen de kunst om de balans te bewaren.”