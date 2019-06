Steenhuffel eert patroonheilige tijdens jaarlijkse stoet SZM

10 juni 2019

19u40 0 Londerzeel De patroonheilige van Steenhuffel, Sint-Genoveva, werd op Pinksterzondag naar jaarlijkse traditie op een bijzondere manier geëerd. Zo kwam er voor de 140ste keer een stoet voor haar uit. Maar liefst 700 figuranten namen deel aan de processie.

In Steenhuffel vond zondag de 140ste Sint-Genoveva stoet plaats. Er reed dit jaar een nieuwe wagen, gewijd aan de unieke 16de eeuwse glasramen van de kerk. Ook was er een fototentoonstelling met foto’s van vroeger en nu in de bibliotheek van Londerzeel en vanaf 20 mei in de kerk van Steenhuffel. Het Amicale koor uit Malderen, kwam er uitgedost in historische kledij van de Heilige Bloedprocessie en met nieuwe hoofddeksels.

De processie werd afgesloten met een feestelijke Genovevalunch in het centrum van Steenhuffel.