Station Londerzeel zet wachtzaal open zodat reizigers kunnen schuilen

04 november 2019

De wachtzaal van het station in Londerzeel opent opnieuw haar deuren. Vanaf vandaag tot en met vrijdag 23 april 2020 kunnen reizigers elke werkdag vanaf 5.30 tot 10 uur in de wachtzaal terecht. Ook het sanitair is beschikbaar voor de reizigers. Het onderhoud van sanitair en wachtzaal gebeurt opnieuw door groep INTRO.