Spéciale Belge van Palm Breweries: “De slogan ‘Waar Brabant trots op is’, is nog altijd van toepassing”

31 augustus 2019

07u01 0 Londerzeel Het Brabants trekpaard en Palm zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Een betere definitie van streekproduct vind je haast niet. De brouwerij in Steenhuffel gaat – ondanks de diversificatie de voorbije decennia – nog altijd prat op zijn Palm. De gouden jaren liggen dan wel achter ons, maar het Spéciale Belge-bier is wel nog altijd het paradepaardje van Palm Breweries.

Begin twintigste eeuw schreven de Belgische brouwers een wedstrijd uit ter verbetering van het Belgische bier. Dat moest helpen in de concurrentiestrijd tegen het lage gistingsbier dat vanuit het Tsjechische Pilsner kwam opzetten. Een helder blond bier was ongezien in de Lage Landen, waar hoge gistingsbieren de norm waren. “De brouwerij deed mee aan de wedstrijd en kwam met een Spéciale Belge op de proppen om u tegen te zeggen”, vertelt PR-manager Peter Buelens van Palm Breweries. “Met een alcoholpercentage van 5,4 procent, hoge gisting, amberkleurig en gefilterd was het een doordrinkbier zoals pils, maar wel aromatischer.”

Geluk

Vanaf 1929 kreeg het bier de naam ‘Speciale Palm’, waarbij ‘palm’ staat voor de overwinningskrans bij een sportwedstrijd. Toepasselijk gezien het succes en ook zichtbaar op het logo, naast het Brabants trekpaard. In 1958 is de grote naamsbekendheid er gekomen. “Door loting kreeg toenmalig brouwer Alfred Van Roy de beste plaats op de Expo in Brussel. Hij bouwde er een indrukwekkend ‘Palmhof’ op. Dit leverde Palm meteen nationale bekendheid op en een niet bij te houden verhoogde vraag naar ‘Speciale Palm’.”

Het succes was zelfs zo groot dat Van Roy in 1974 de toenmalige bedrijfsnaam Brouwerij De Hoorn veranderde in Brouwerij Palm. Een jaar later kwam het Brabants trekpaard naar voor in het logo. “Daarmee wilde de brouwerij de roots en traditie van de Spéciale Belge benadrukken en symboliseren”, legt Buelens uit.

Pioniers

Eind jaren ’80 en in de jaren ’90 kende Palm zijn hoogtepunt. Pils, Palm en Hoegaarden vond je in elk café. “We hebben de smaak van de consument met ons speciaalbier Palm als het ware opgewarmd. We waren destijds het ‘speciaalste’ bier. De consument heeft vervolgens nog een stap verdergezet en daarom zijn er altijd maar specialere bieren bijgekomen. We hebben in zekere zin dan ook pionierswerk verricht en de markt voor de collega’s enigszins opengebroken. Wij hebben namelijk een brug geslagen tussen pils en speciaal bier”, lacht Buelens.

Samenstelling

Maar wat zit er allemaal in Palm? Dat kan brouwmeester Jan de Cock ons het best vertellen. “Eerst en vooral speciale mout, die we zelf samenstellen. Verder hop – zestig kilogram per brouwsel - afkomstig uit Poperinge en uiteraard ook van van ons eigen hopveld. De gist wordt ook zelf opgekweekt en we gebruiken zelfs water uit onze eigen diepteputten. We hebben twintig bronnen op het domein en rond kasteel Diepensteyn. We pompen dat water zelf op en zuiveren het. Uiteraard wordt het ook streng gecontroleerd en geproefd. Het brouwen zelf duurt acht uur, dan volgt een week gisting en uiteindelijk blijft de Palm nog drie weken rijpen op lage temperaturen, zodat het bier zachter wordt. Voor het bottelen wordt het gefilterd. Palm is amberkleurig en heeft dezelfde helderheid en alcoholpercentage als pils.”

Groeimarkten

De rol van Palm is echter nog verre van uitgespeeld. “Niet in België, waar elk jaar nog altijd meer dan tien miljoen ‘Palmkes’ worden verkocht en ook niet in het buitenland. Er is nog altijd veel potentieel op markten waar consumenten nog niet zo geëvolueerd zijn richting zware speciaalbieren. Ik denk aan Azië en Zuid-Afrika. Maar ook bij ons heeft Palm nog altijd zijn plek. De slogan ‘Waar Brabant trots op is’, heeft altijd goed gewerkt en is nog altijd van toepassing. Zelfs al zit je bijvoorbeeld aan zee.”

