Snelheidsduivel rijdt 116 per uur in bebouwde kom SHVM

12 februari 2020

De politiezone Kapelle-op-den-Bos/Londerzeel/Meise heeft afgelopen weekend verschillende snelheidscontroles gehouden in de hele politiezone. Maar liefst 30 procent van de gecontroleerde bestuurders hield zich niet aan de snelheidslimiet. Een bestuurder stak er met kop en schouders bovenuit en werd geflitst met 116 kilometer per uur binnen een bebouwde kom.

In totaal werden zo’n 2.228 voertuigen gecontroleerd tijdens de snelheidscontroles. 666 bestuurders, oftewel 30%, mogen een proces-verbaal verwachten. 7 bestuurders, waarvan er 5 op de baan waren tijdens storm Ciara, komen in aanmerking voor een intrekking van hun rijbewijs.

Op de Merchtemsesteenweg in Meise, een kaarsrechte weg waar een snelheidslimiet van 70 per uur geldt, was de topper een snelheid van 161 per uur. Meerdere voertuigen werden er opnieuw gemeten met snelheden van meer dan 100 kilometer per uur. Op de Veilinglaan in Meise, een weg binnen een bebouwde kom, werd er eveneens een vaststelling van 103 per uur gedaan.

Enkele dagen later, op 11 februari, hield de politie nog een snelheidscontrole. Ditmaal ging de actie door in de Stuikberg in Londerzeel, eveneens een bebouwde kom. Ook daar werd een snelheidsduivel geflitst met 116 per uur.